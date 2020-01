CES 2020: Slimme riem van WELT wint innovatieprijs

Smartphones lijken steeds belangrijker te worden als het gaat om het managen van je gezondheid. De ‘Health’ industrie is booming en zal ook alleen nog groter en belangrijker worden. Wat begon met stappentellers en apps waarin je kunt bijhouden hoeveel calorieën je hebt genuttigd zijn al bijna bejaard. Nieuw is dat steeds meer technologie wordt ontwikkeld die reactief reageert. Het beste voorbeeld vind je op een Apple Watch die een valdetectie heeft. De software komt in actie als je een val maakt, kan automatisch berichten versturen en kan ook je locatie meesturen. Zo kun je ook hartfilmpjes maken als je hart op hol slaat maar ook dat gebeurt pas nadat een hartritmestoornis optreed. De volgende stap kan dus zijn dat apps en hardware proactief gaat reageren. Niet wachten tot dat er iets gebeurt maar vooraf al een signaal afgeven dat er iets kan gebeuren. Voor dat laatste het Koreaanse digitale bedrijf in de gezondheidszorg WELT (onderdeel van Samsung C-Lab) op de CES 2020 in Vegas de innovatieprijs gewonnen voor de "WELT Smart Belt Pro”.

WELT Smart Belt Pro, slimme riem

Deze slimme riem is een bijgewerkte versie van een eerder ontwikkeld prototype. WELT claimt nu als eerste in de wereld valpreventie functie toe te voegen aan een uitgebreide reeks van functies, waaronder taille-meting, zittijdmeting, monitoring voor te veel eten en een stappenteller. De technologie van de WELT Smart Belt Pro gebruikt de meer stabiele signalen van de sensor in het midden van het lichaam om patronen in kleine stappen te detecteren die bijv. draagbare items zoals een smartwatch door de vele bewegingen minder zuiver kunnen registreren.

Volgens de bedenkers kan vallen vooraf worden gedetecteerd en worden voorkomen door de onregelmatigheden in het looppatroon van de gebruiker te analyseren. Door regelmatig het risico van een val te evalueren en te anticiperen op valpartijen in de toekomst, onderscheidt deze valpreventie functie zich van andere valdetectie functies.

Handgemaakt Italian design

De slimme riem is handgemaakt van premium Italiaanse koeienhuid. De magic zit in de automatische gesp die ontwikkeld is door WELT. De prijsklassen zijn afhankelijk van het type leer en de kwaliteit van de gesp en komt op de markt met prijzen vanaf de 400 dollar.