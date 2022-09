Nederlands ​Brunel Solar Team wint Sasol Solar Challenge

Sasol Solar Challenge

Het Brunel Solar Team heeft deze vrijdag de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. Het Nederlandse team had het meeste aantal kilometers op de teller en ging er dus met de eerste plek vandoor. Het Belgische team, waarmee zij continue om de titel streden, strandde op de tweede plaats met 38 km verschil. Het is voor het eerst in drie jaar dat het Nederlandse team weer van huidige wereldkampioen België weet te winnen.



Om 15.37 uur kwam het Brunel Solar Team over de streep in Kaapstad, met in totaal 4223 km op de teller. Dat is maar liefst 38 km meer dan het Belgische team. Teamcaptain Sanne Vilters is trots: ‘De afgelopen dagen zaten we elkaar echt op de hielen. Tijdens elke dagstop bleven we echter herhalen dat we moesten focussen op onszelf en niet met de andere teams bezig moesten zijn. Iedereen heeft zijn eigen taak binnen het team en alleen als iedereen die taak op zijn best zou uitvoeren konden we winnen. Dat dat nu is gelukt bewijst dat we een ijzersterk team zijn en natuurlijk dat we een magische auto hebben!’