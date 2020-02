Nederlanders zijn terughoudend in Smart Home toepassingen door twijfels over privacy

De ondervraagden zeggen zelf dat hun kritische blik vaak te maken heeft met een gebrek aan technologische kennis. Bovendien gelooft 74 procent van de deelnemers aan het onderzoek niet dat het haalbaar is om een huis 100 procent smart te maken en dat het meer kost dan oplevert. Schakel een professional in om hierover te adviseren, zodat je juist kosten kunt besparen als consument. Niet iedere slimme oplossing geeft hetzelfde rendement. Sommige, vaak nieuwere, toepassingen zijn nog behoorlijk kostbaar. Terwijl de slimme thermostaten inmiddels zo ver ontwikkeld zijn dan het je juist kan helpen om te besparen op je energiekosten.

Hoewel er steeds meer mogelijkheden op de markt komen om onze woningen slimmer te maken, zijn we in ons land nog wat terughoudend in de aankoop van apparatuur. Smart Home toepassingen zijn volop in ontwikkeling en de ene slimme thermostaat na de andere duikt op.

Smart Homes in de toekomst

Ondanks de kritische houding van de respondenten realiseren zij zich ook dat we in de toekomst steeds meer Smart Home toepassingen in ons huis krijgen. 35 procent van de Nederlanders overweegt toch om de woning slimmer te maken door het aanschaffen van slimme apparatuur. Mannen denken hier vaker over na dan vrouwen, 45 tegenover 25 procent. Sowieso zijn vrouwen huiveriger voor hun privacy wanneer het gaat om Smart Home apparaten. 63 procent denkt dat deze toepassingen een negatieve invloed hebben op hun privacy. Onder mannen is dit 58 procent.