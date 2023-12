​NASA verstuurt een kattenfilmpje en dat is heel bijzonder

Mensen sturen elkaar dagelijks kattenfilmpjes, omdat katten nu eenmaal altijd heel rare dingen doen. Dansen als Michael Jackson, hun eigen sprongen overschatten, en geobsedeerd zijn met een laserlampje. Dat laatste is ook het onderwerp van een kattenfilmpje dat NASA heeft verstuurd. En dat is bijzonder, want laser was niet alleen het onderwerp van de video: het was ook de manier van transporteren. En het zette het niet op Instagram, maar het verstuurde het in de diepe ruimte. Met succes.



Taters door de diepe ruimte

De kat heet Taters, het filmpje duurt 15 seconden en het geheel heeft 31 miljoen kilometer afgelegd: dat is maar liefst 80 keer van aarde naar de maan. Dat deed het niet voor de grap om te kijken hoe ver het kon komen, het deed dat om te testen of laser de oplossing is om communicatie te verbeteren. Het gaat dan om communicatie met delen van het zonnestelsel die wat verder weg zijn. Dat deed het door de video eerst te uploaden naar een ruimtevaartuig dat via de Falcon Heavy van SpaceX werd gelanceerd: niet zomaar een, maar de Psyche die onderweg is naar een nogal interessante asteroïde. De lancering vond plaats op 13 oktober. Vervolgens vond de stream 11 december plaats, tientallen miljoenen kilometers bij ons vandaan terwijl Psyche onderweg is naar de asteroidegordel rond Mars en Jupiter.

Dat verliep extreem succesvol: de video kon sneller worden gestuurd dan de meeste breedband-internetconnecties. De ontvanger van de video was de Hale-telescoop die te vinden is in het Palomar-observatorium. Het is allemaal deel van de DSOC-missie die erop uit is om te onderzoeken welke technologie het beste is om content voor hogere bandbreedtes te versturen in de diepste diepten van de ruimte. Het zijn die plekken waar radiofrequentie moeite heeft om alle data aan te kunnen. Een video is een goede test: zeker als het een hoge kwaliteit beeld is.

Communicatie via laser

Het werd gestreamd en realtime afgespeeld. Op de video zie je de kat van een NASA-medewerker met een laserlampje spelen, terwijl je heel space-achtig kunt zien hoe zijn hartslag is, plus wat extra info. Het is erg grappig gedaan, inclusief lekker deuntje. Het is vrij grappig dat zo’n video die toch wat op de lachspieren werkt, bewijs is dat we veel beter kunnen communiceren met ruimte-onderdelen die zo ver bij ons vandaan zijn. Het kan volgens NASA ook grote invloed hebben over hoe we communiceren op missies naar andere planeten.

Het duurde 101 seconden om de video van 31 miljoen kilometer ver naar aarde te sturen en dat is heel indrukwekkend. De bitrate was 267 megabit per seconde.

Taters bevindt zich ondanks zijn ruimteavonturen overigens gewoon veilig met zijn pootjes op aarde.