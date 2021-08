Mythe ontrafeld: heeft het nut om op het knopje te drukken bij een stoplicht?

Oké, officieel heet het een verkeerslicht, maar we noemen het eigenlijk allemaal een stoplicht. Zodra je er als voetganger of fietser staat, druk je waarschijnlijk op het knopje in de hoop dat het rode licht dan sneller verandert in groen. Maar heeft dat eigenlijk wel nut? Is het überhaupt nodig om dit te doen of springt dat licht sowieso na een tijdje op groen? Allemaal vragen waarop je het antwoord wil weten, toch? Wij in ieder geval wel. Dus gingen we op online onderzoek uit, zodat jij het niet meer hoeft te doen én leggen we je uit hoe dit werkt.

Wachten aangenamer maken

Één van de redenen waarom er zoveel onduidelijkheid is over de knopjes bij stoplichten, is dat vaak geroepen wordt dat ze er alleen zijn om het wachter aangenamer te maken. Want hoewel je hier misschien niet direct bij stil staat, geeft het drukken op een knopje jou het gevoel dat je hiermee je wachttijd verkort. Dat maakt het wachten aangenamer.

Bij de Efteling hebben ze bijvoorbeeld 'wacht-management' enorm goed onder de knie. Mensen vinden het niet fijn om te moeten wachten. Een prettige ervaring en afleiding tijdens het wachten draagt eraan bij dat het lijkt of onze wachttijd korter is. En terwijl je in de rij staat bij een attractie, speelt er muziek af en zie je een deel van de ervaring die je te wachten staat. Die ervaring krijg je niet tijdens het wachten voor een stoplicht, maar het knopje lijkt toch te helpen in onze beleving van de wachttijd. Bovendien gaat bij de nieuwere knopjes een lichtje branden zodra je op de knop hebt gedrukt. Dat is bedoeld om jou het gevoel te geven dat je invloed hebt op de tijd dat je moet wachten tot het licht op groen springt.