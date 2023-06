Moet computertechnologie regels krijgen door duurzaamheid?

We weten allemaal dat vliegen niet het beste is qua duurzaamheid, maar bijvoorbeeld sommige crypto ook niet, omdat ze enorm veel computerkracht vergen. In het algemeen laten computers echter ook een voetafdruk achter en er zijn experts die zeggen dat het gebruik misschien ingeperkt moet worden om een kleinere Co2-voetafdruk te creëren.

Broeikasgassen

Tegelijkertijd hebben computers ook voor veel geweldige uitvindingen gezorgd, zoals nieuwe mogelijkheden om kanker te bestrijden.

De IT zou in 2020 verantwoordelijk zijn geweest voor ongeveer 2,5 procent van de broeikasgas-uitstoot in de wereld. En ja: dat is dus meer dan vliegen ( dat is 1,9 procent). Dat komt enerzijds door het elektriciteitsgebruik van deze apparaten, maar nog meer door de datacenters. Deze enorme gebouwen vol met servers hebben een slechte invloed op het milieu. Ook zij gebruiken veel elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook veel water.

Wetenschappers zeggen zelfs dat het anders moet. In Nature schrijven ze dat de IT-sector niet zomaar zou mogen groeien en dat de wereld zich bewuster moet worden van de gevolgen van al die computers en servers voor de aarde. Tegelijkertijd is het wat dubbel omdat de wetenschap zelf ook veel gebruikmaakt van computers, bijvoorbeeld voor kunstmatige intelligentie en het verwerken van veel data.

Computerkracht

Professor Michael Inouye zegt (via Scientias): "Ook al worden de nieuwe datacenters steeds energie-efficiënter, als we er nú niks aan doen, dan gaat de ecologische voetafdruk van deze sector in de komende jaren totaal uit zijn voegen barsten." Dat betekent echter niet dat het helemaal moet stoppen, dat computergebruik. Er zijn manieren om computers duurzamer te gebruiken. Zo schreven ze de GREENER-handleiding om wetenschappers handvatten te geven om duurzamer te werken. Niet een keer die handleiding lezen, maar voortdurende training is nodig.

Plus: je kunt per project een co2-schatting vragen. Het idee daarbij is dat er specifieker per project kan worden bekeken wat de voetafdruk nu werkelijk is. Het is niet alleen de aarde helpen maar vooral bewustzijn creëren. Ook universiteitsservers draaien niet zomaar zonder slag of uitstoot.

De koolstofintensiteit per opgewekt kilowattuur schijnt maar liefst 7700 keer zo groot in Australië als in IJsland. Plus, 72 procent van de voetafdruk van het streamen van bijvoorbeeld Netflix komt van je laptop, en nog eens 23 procent van servers.

Scientias schrijft: "Het opslaan van een terabyte aan data kost inclusief afschrijvingen ongeveer 10 kilogram CO2 per jaar. De programmeertalen Python en R worden door computerwetenschappers het meest gebruikt, maar behoren tot de minst energie-efficiënte talen die er zijn. Ook hierin is een efficiëntieslag te maken."

Kortom, werk aan de winkel.