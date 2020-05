Met deze app kunnen opa's en oma's voorleesverhaaltjes inspreken voor kleinkinderen

Veel opa's en oma's hebben hun kleinkinderen al maanden niet gezien. Sinds medio maart werd het bezoeken van ouderen afgeraden en daarom moeten ook grootouders het nu vooral hebben van videogesprekken. De app van Edu Play Book maakt het mogelijk om een voorleesverhaal in te spreken voor kleinkinderen. Opa's en oma's hebben de keuze uit 25 originele voorleesverhaaltjes. Wat ons betreft een leuk initiatief voor het echte voorlezen.

Van Tito Tovenaar tot Avonturen van oma

Nu grootouders hun kleinkinderen fysiek weinig of zelfs helemaal niet zien, is dit een originele tijdelijke oplossing. De eigenaren van de app beloven bovendien dat het heel gemakkelijk is om een verhaaltje in te spreken. Nu willen we niet alle grootouders over één kam scheren, maar het kan nog weleens een uitdaging zijn voor ouderen om goed gebruik te maken van moderne technologie. De korte verhaaltjes van onder andere Snuf, Tito Tovenaar of Avonturen van oma staan in de app.

Hoe het werkt

Download de gratis app en kies een verhaal uit, lees het voor en neem het op en verstuur daarna de opname. Ook ouders kunnen een verhaal uitzoeken en opa of oma uitnodigen om het in te spreken. Zij krijgen dan een uitnodiging met instructievideo.