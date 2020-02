Nederlanders hebben de beste digitale vaardigheden van Europa

We lopen in Nederland voorop wanneer het gaat om inwoners die digitaal vaardig zijn. Dit is gebleken uit een onderzoek van het CBS en andere landen. In ons land heeft de helft van de 16- tot 75-jarigen minimaal een basiskennis van het gebruik van internet, hardware en software. Het gemiddelde in de EU is 33 procent.

Oost-Europese landen scoren slecht

Nederland staat samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bovenaan de lijst. Veel Oost-Europese landen scoren slecht, het merendeel van de inwoners heeft minder dan een basis aan digitale vaardigheden. Onderaan de lijst staan Polen, Bulgarije en Roemenië. Zij scoren veel lager (10-11%) dan het Europese gemiddelde. Overigens doen Italië en Griekenland het ook niet echt best (20%).

'We' doen het ook steeds beter. Waar nu 50% van de inwoners van Nederland digitaal vaardig is, was dat in 2015 nog 43%.

Kennis van software kan beter

De digitale vaardigheden zijn voor dit onderzoek verdeeld in 4 deelgebieden: informatie, communicatie, computers/online diensten en software. Onder informatie wordt het online opzoeken van informatie verstaan en het verplaatsen en opslaan van bestanden in de cloud. 89% van de Nederlanders heeft de basiskennis hierover onder de knie. De deelgebieden communicatie en computers/online diensten hebben betrekking op e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken en het installeren van apps.

De kennis van software kan beter. Op dit vlak beschikt 55% van de Nederlanders over basisvaardigheden (in de EU gemiddeld 41%). Onder dit deelgebied wordt onder andere het gebruik van kantoorsoftware zoals programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets verstaan.

Jongeren weten meer dan ouderen

Het kan geen verrassing zijn dat de meeste jongeren beter op de hoogte zijn van digitale ontwikkelingen dan ouderen. Er zijn veel verschillen in leeftijd en opleiding. Het percentage Nederlanders met meer dan basis digitale vaardigheden is bij jongeren ruim vier keer zo groot als bij ouderen. 78% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar heeft meer dan basis digitale vaardigheden. Bij ouderen van 65 tot 75 jaar is dit 18%. Hoogopgeleiden scoren daarnaast veel betere dan laagopgeleiden 68% versus 30% heeft digitale vaardigheden boven het basisniveau.