MEJOR Technologies helpt natuurbranden te voorkomen met algoritmen & AI

Met deze softwaremodellen, die wereldwijd toepasbaar zijn, richt MEJOR Technologies zich op de internationale markt. De belangstelling is groot, en het team blijft hard werken om nieuwe (internationale) samenwerkingen aan te gaan en specifieke toepassingen uit te werken.

“Met onze technologie willen we levens redden en economische schade door natuurbranden minimaliseren. Tegelijkertijd dragen we bij aan het behoud van cruciale ecosystemen en het bestrijden van klimaatverandering,” aldus Joris, co-founder en CTO bij MEJOR Technologies.

De startup werkt nauw samen met toonaangevende universiteiten in Nederland en is in gesprek met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Door wetenschap en technologie te combineren, heeft het bedrijf als doel om te blijven innoveren en een duurzame impact te maken in de strijd tegen natuurbranden.

Uitdagingen rondom natuurbranden

Er zijn veel uitdagingen rondom natuurbranden uiteenlopend van toenemende klimaatverandering en inrichting van het landschap en bebouwing in risicogebieden tot onvoorspelbaarheid en beperkte middelen van hulpdiensten.

Onvoorspelbaarheid

Belangrijk is het identificeren van waar en wanneer een brand zal ontstaan, zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Dit wordt beïnvloed door complexe factoren zoals vegetatietype, weersomstandigheden, menselijke activiteiten en klimaatschommelingen. Hiervoor is LUCI ontwikkelt. LUCI richt zich op het aanpakken van die onvoorspelbaarheid door de susceptibiliteit voor bosbranden te modelleren met behulp van machine learning. Ze combineren historische data en omgevingsfactoren om real-time inzicht te bieden in welke gebieden een verhoogd risico lopen. Hiermee kunnen beheerders proactief maatregelen nemen, zoals gerichte preventieve controles, gecontroleerde branden of andere risicobeperkende acties.

Overzicht en middelen

Overzicht van een natuurbrand is cruciaal. Een brand kan zich snel verspreiden en met duidelijk overzicht kan men efficient blusmiddelen in zetten en mensen en dieren evacueren. Veel hulpdiensten gebruiken hier al drones voor. Hierbij is de piloot verantwoordelijk voor het duidelijk in kaart brengen van de omgeving met een live-beeld. CHRIS neemt een aantal taken uit handen: het maakt een interactieve kaart van de live-beelden zodat een groter gebied overzichtelijk word weergegeven en door meerdere mensen kan worden nagekeken. Dit kan gebruikt worden voor het blussen van de brand, identificeren en evacueren van mensen in de omgeving en plannen van verdeling van hulpmiddelen. CHRIS detecteert de brand automatisch en maakt de GPS locatie hiervan direct beschikbaar. Als een hulpdienst nog geen drones heeft kan MEJOR Technologies drones van hun partner meeleveren. Deze drones kunnen autonoom vliegen en met hun algortime automatisch en veilig een brand in kaart brengen.