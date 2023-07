​Bosbranden Rhodos zijn zelfs vanuit de ruimte te zien

De bosbranden die op Rhodos en op het vasteland van Griekenland woeden zijn enorm verwoestend. Gelukkig zijn er nog geen menselijke doden gevallen, maar wel is 10 procent van Rhodos afgebrand. De branden zijn fiks: ze zijn zelfs te zien vanuit de ruimte.

Sentinel 2-satelliet De Sentinel 2-satelliet die ver in de ruimte hangt, heeft foto’s gemaakt van de bosbranden. Het hart van Rhodos staat in lichterlaaie en je ziet duidelijk hoe de branden, die begonnen in de bergen, inmiddels helemaal naar de kust zijn gegaan. De bosbranden zorgen ervoor dat er al 11.000 hectare van het mooie eiland in vlammen is opgegaan. Je ziet op de foto’s dat de brand nog hevig woedt en dat het dus waarschijnlijk niet vandaag nog is afgelopen. Brandhaarden te over, en hoewel de natuur zichzelf vrij goed kan herstellen na brand, geldt dat voor mensen toch iets minder. Rhodos is een enorm toeristisch eiland, waardoor er de afgelopen dagen allerlei vluchten werden geschrapt en mensen van het eiland gehaald werden om hun veiligheid te garanderen.

Griekenland in brand Het brandende eiland is te zien op de satellietbeelden, naast het vasteland van Griekenland, waar bosbranden ook een steeds groter probleem worden. Ook andere eilanden hebben last van branden, die hoe langer het droog en heet blijft, hoe langer voortduren en een allesverwoestend spoor achterlaten. Bosbranden zijn de Grieken niet onbekend, maar door klimaatverandering zien ze het wel steeds vaker gebeuren. Bovendien groeit de intensiteit ervan en dus ook het gevaar voor mens en dier. Er wordt gekeken naar nieuwe manieren om met de bosbranden om te gaan, want het hele idee van voorkomen is beter dan genezen komt niet erg van de grond. Hoeveel klimaattoppen er ook zijn: het resultaat is er nog lang niet. De aarde is al bijna anderhalve graad heter dan voor de industriële revolutie, en we merken nu dat klimaatverandering ook vanuit de grond een probleem wordt: de grond begint hierdoor te bewegen en dat kan funest zijn voor de infrastructuur die we hebben aangelegd.

Klimaatverandering Het is overigens wel mogelijk om aan de noordkant van het eiland vakantie te vieren, waardoor de eerste Nederlanders vanaf vandaag weer die kant op kunnen vliegen. Let wel op dat het er extreem heet is: ook in andere landen in Zuid-Europa worden extreme temperaturen gemeten. Griekenland voorspelt temperaturen van meer dan 40 graden. Wel zou het minder hard gaan waaien, wat een positief effect zal hebben op het terugdringen van de branden. En ja, die enorme hitte heeft wel alles te maken met klimaatverandering.