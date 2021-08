​Lunchtijd! Pizza Hut’s AI raadt pizza aan op basis van het weer

Deeg, tomatensaus, topping en kaas: of je nu van Italiaanse of Amerikaanse pizza houdt: deze snack is moeilijk te weerstaan. Echter is het met de vele toppings waaruit je kunt kiezen tegelijkertijd moeilijk om een keuze te maken. Daar wil restaurantketen Pizza Hut nu een einde aan maken, want het gaat pizza’s aanraden gebaseerd op het weer.

Helaas zit Pizza Hut al vijf jaar niet meer in Nederland, maar als je op vakantie bent dan is de kans aanwezig dat je in een Pizza Hut gaat eten. Kijk voor je binnenstapt even goed naar het weer, want op basis daarvan kan de kunstmatige intelligentie van Pizza Hut je een pizza aanraden.

Klantgedrag, locatie en weer

VentureBeatVentureBeat sprak met hoofd data-analyse Tristan Burns, die aangeeft dat de kunstmatige intelligentie nog volop in ontwikkeling is. Het is dus niet nu al beschikbaar bij Pizza Hut, maar moet wel binnenkort komen. Het idee is dat de kunstmatige intelligentie kijkt naar waar iemand woont en wat het weer is. Of het inderdaad zo is dat het weer een grote invloed heeft op welke pizza er wordt gekozen, dat wordt niet duidelijk. Pizza Hut doet geen uitspraken over hoe bepaald weer de smaak beïnvloedt.

Naast het weer en de woonplaats zou ook het klantgedrag een rol spelen, hoe precies is onbekend. Misschien is het niet alleen niet ter sprake gekomen in het interview, maar is Pizza Hut er zelf ook nog mee aan het experimenteren. Het bouwt namelijk de kunstmatige intelligentie helemaal vanaf 0 op, omdat het zelf iets speciaal voor Pizza Hut wil maken in plaats van dat het leunt op bestaande technieken. Dat is een flinke uitdaging, waardoor het niet vreemd is dat we deze innovatie op pizzakeuzegebied nog even op zich laat wachten.