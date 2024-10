‘Lucide dromen wordt het volgende grote ding na AI’

De toekomst bestaat uit hersengolven. We zien hoe Neuralink bezig is om steeds meer te doen met zijn breinchips om mensen te helpen computers aan te sturen ondanks dat ze verlamd zijn, of die zelfs misschien kunnen zien ondanks dat ze blind zijn. Maar er is ook een andere tak van sport: dromen. En het is wetenschappers gelukt om twee mensen apart van elkaar in slaap een gesprek te laten hebben in die dromen.

REMspace

Het lijkt een soort Inception-achtige technologie: praten in je dromen. Het bedrijf REMspace heeft zich ten doel gesteld om real-time communicatie voor elkaar te krijgen in dromen. Lucide dromen welteverstaan, iets waar gamers heel goed in schijnen te zijn. Als je lucide droomt, dan neem je in je droom de controle over de situatie. Leuk als je bijvoorbeeld wil weten hoe het voelt als je gaat vliegen. Niet iedereen kan het, of weet dat hij/zij het kan, maar het is zeker mogelijk. En daar is blijkbaar meer mee mogelijk dan we tot nu toe dachten.