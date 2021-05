​Let op: upload je foto’s voor 1 juni naar Google Photos

Sinds we met onze smartphones overal foto’s van kunnen maken, hebben veel mensen een cloudopslagdienst aangeboord. Zo zorgen ze dat die duizenden foto’s niet het opslaggeheugen van hun telefoons verstoppen. Je moet hierdoor regelmatig even door je foto’s heen om te kijken wat je wil bewaren: een typische zondagklus. Mocht je Google Photos gebruiken, wees gewaarschuwd, want de voorwaarden veranderen waardoor je waarschijnlijk een duurdere optie moet kiezen.

Vanaf 1 juni zijn die opties er niet meer, waardoor ook je gecomprimeerde foto’s meetellen voor die 15GB. Je hebt vandaag en morgen dus een interessant klusje: alle gecomprimeerde foto’s die namelijk voor 1 juni zijn geupload, tellen nog steeds niet mee voor die 15GB. Had je dus nog niets te doen op deze mooie zondagmiddag, dan heb je dat nu wel, als je geld wil besparen door maar onder die 15GB te blijven. Ga je erboven, dan ben je 1,99 euro per maand kwijt voor 100GB.

Vanaf 1 juni veranderen de regels van Google Photos . Iedereen met een Google-account krijgt dan nog steeds 15GB gratis, maar daaraan zijn wel meer voorwaarden verbonden. Google hoopt hiermee dat je sneller over de 15GB gaat, waardoor je een maandabonnement moet aanschaffen. Er waren altijd twee opties: uncompressed (ongecomprimeerd) en compressed (gecomprimeerd). De gecomprimeerde foto’s die je in Google Photos opsloeg, die telden niet mee voor die 15GB en de ongecomprimeerde foto’s wel (die zijn vaak veel groter qua bestandsformaat).

Weg met vage kiekjes

Er komen meer veranderingen naar Google Photos, want het wil je helpen om beter te begrijpen hoe jij met je data omgaat. Zo is er een gebruiksvoorspeller die kijkt naar je vroegere gedrag om te zien hoe lang het waarschijnlijk nog gaat duren voor je die 15GB, 100GB (of meer natuurlijk) vol hebt. Zoals we eerder al schreven gaat ook de optie live waarmee bewogen of vage foto’s worden gedetecteerd, zodat je die makkelijk en snel kunt verwijderen.

Al met al is de verandering in de regels een beetje flauw van Google, dat sowieso niet het grote geld verdient met Google Photos. Tachtig procent van Googles inkomen komt nog steeds van advertenties. Het is dus wel een beetje klantje pesten. Aan de andere kant kan een investering van de gebruiker er weer voor zorgen dat er meer nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd, dus zolang Google dat blijft doen, kan Google Photos voor meer mensen de opslagdienst van hun voorkeur worden. In ieder geval loont het om de komende dagen even flink wat gecomprimeerde foto’s in je account te zetten, want die tellen tot 1 juni dus niet mee voor het totaal aan gebruikte opslag.

Beeldbron: jarmoluk