Google introduceert nieuwe beheer-tool voor opslag van foto's

Over een paar dagen is het voorbij met de onbeperkte gratis online opslag voor Google Photos. In november werd al bekend dat vanaf 1 juni de Google Photos opslag onderdeel gaat uitmaken van de 15GB cloudopslag die je standaard bij elk Google Accound krijgt. Om het beheer van foto’s wat makkelijker te maken, zodat je de benodigde opslagcapaciteit beter kunt benutten, introduceert Google nu een speciale beheer-tool.



Automatisch fotobeheer

Daarmee wordt het in de Google Photos app mogelijk om bepaalde foto’s automatisch te herkennen als bestanden die je wellicht wilt verwijderen om meer vrije opslagruimte te creëren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan onscherpe foto’s, screenshots of grote video’s die veel onnodige ruimte in beslag nemen.

Google voegt daarnaast ook een functie toe waarmee je in een oogopslag kunt zien hoe lang het nog duurt voordat je de maximum opslagcapaciteit gaat bereiken. Bij de schatting die daarvoor gemaakt wordt, wordt rekening gehouden met de back-up frequentie van de gebruiker. Wanneer de opslagcapaciteit vol dreigt te raken, dan wordt de gebruiker daar in de app en via mail van op de hoogte gesteld.

Google verwacht zelf overigens dat ruim driekwart van alle klanten die alleen gebruik maken van de gratis 15GB opslag, de komende drie jaar al hun foto’s, ook in hoge kwaliteit, en bestanden nog kunnen opslaan voordat ze in de buurt van de limiet komen.