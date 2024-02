​Lenovo maakt het officieel: dit is zijn transparante laptop

Laptopmaker Lenovo heeft een primeur op de beurs MWC in Barcelona: een transparante laptop. Het lijkt wel een kunststukje of een apparaat waarmee je hologrammen kunt maken en dat meer in Star Trek thuishoort, maar het is er nu echt. Althans, wel een concept.

Lenovo’s Project Crystal is the world’s first laptop with a transparent microLED display https://t.co/hwCmI3Bktu pic.twitter.com/9a0tTrEHfp

We verwachten niet dat deze laptops heel binnenkort in de winkels liggen, maar Lenovo geeft met de doorzichtige laptop wel een idee van hoe de toekomst van onze gadgets eruit kan komen te zien. Het spreekt ook enorm tot de verbeelding: vaak zijn mobiele telefoons in films en series over de toekomst ook doorzichtige stukjes glas waarop je dan alsnog vanalles en nogwat kunt doen zoals informatie opvragen en berichten toesturen.

Lenovo: voor creatievelingen

Het is wel een apparaat waarmee je enorm voorzichtig moet zijn. Immers is hij waarschijnlijk erg fragiel zo zonder verdere behuizing. Je kunt je ook afvragen of het nu werkelijk handig is, of meer een soort gimmick: heb je er daadwerkelijk wat aan? Als je in de trein werkt dan zie je half de stoel en half een tafeltje door het scherm heen, en op kantoor zou je je collega aan de overkant steeds zien bewegen. Een beetje irritant wel.

Volgens Lenovo is het idee dat mensen die visueel creatief zijn door bijvoorbeeld ontwerpen te maken, enorm voor baar kunnen hebben bij deze laptop: op de onderste helft (dat niet gewoon een toetsenbord is, maar ook als tekentablet kan fungeren) heeft het dan de tekenruimte en boven kun je door het glas naar de wereld kijken. En dat is toch waar je ontwerpen vaak op gebaseerd zijn.