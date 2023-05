KNMI moderniseert datastrategie met AWS

Het KNMI heeft een nieuwe, moderne datastrategie geïmplementeerd met behulp van Amazon Web Services (AWS). Daarmee past het meteorologische instituut de mindset en processen van een datagedreven organisatie toe. Behalve de bekende weersvoorspellende taken, houdt het KNMI zich ok bezig met het monitoren van klimaatveranderingen, de luchtkwaliteit en seismische activiteit. Diensten die een grote invloed hebben op het dagelijks leven van bijna alle burgers, maar onder meer ook in de luchtvaart, de scheepvaart, het verkeer en de landbouw. Beschikbaarheid van de juiste data is hierbij cruciaal.

De kracht van data gebruiken

De kracht van data wordt overal ter wereld gebruikt voor het nemen van betere beslissingen. Data gestuurde beslissingen leiden tot effectievere reacties op onverwachte gebeurtenissen. Daarvoor stappen steeds meer organisaties over van een traditionele naar een moderne datastrategie.

Het KNMI heeft daarvoor het KNMI DataLab-team opgericht. Dat team heeft als doel een samenwerkingsplatform te creëren tussen datawetenschappers, domeinexperts en externe partners (bijv. dataleveranciers en platformproviders). Het platform biedt hen de mogelijkheid om data en technologie gezamenlijk te gebruiken. Denk daarbij aan het oplossen van zakelijke uitdagingen en use cases. Zoals het detecteren en classificeren van seismische gebeurtenissen, gladde wegen en mistdetectie. Om de data analytics en artificial intelligence (AI) en machine learning (ML)-strategie en use cases in te zetten, heeft het DataLab-team een interne data science community opgericht met vertegenwoordigers uit de bedrijfsdomeinen en de technologieafdeling.