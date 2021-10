​KIMO: het leren opnieuw uitgevonden

Innovatie

De reis om een KI bedrijf in Nederland te starten, en niet in bijv. Silicon Valley, beschrijft Rens als ‘uitdagend, maar de juiste keuze’. Ondanks de innovatieve historie heeft Nederland vandaag de dag niet het investeringsklimaat van de VS of China. Investeringsrondes zijn een factor kleiner. De poule met talent is beperkt. Wet en regelgeving vaak nog onduidelijk. Aan de andere kant heeft Nederland een historische kracht om te innoveren, wordt er hard gewerkt aan duidelijkere ethische kaders, en is de behoefte aan succesvolle KI bedrijven in Europa erg groot. KIMO hoopt dan ook een voorbeeld te worden voor de toekomstige succesverhalen binnen Europa.

KIMO is op dit moment als ‘beta’ (test) applicatie te vinden in de Applestore en Playstore.