ISS heeft steeds meer stroom nodig

Het Internationale Ruimtestation, ISS, zweeft al meer dan 22 jaar ruim 400 kilometer boven het aardoppervlak. Sinds 2000, twee jaar na de lancering van de eerste module, wordt het ruimtestation onafgebroken bemand en gebruikt voor een breed scala aan experimenten en onderzoeken. Voor de stroomvoorziening is het ISS afhankelijk van een achttal zonnepanelen. Die worden nu uitgebreid.

Nieuwe zonnepanelen erbij

De huidige zonnepanelen leveren gemiddeld tussen de 84 en 120 kilowatt elektriciteit op. Dat was jarenlang, samen met een aantal accu’s om de overcapaciteit die overdag opgewekt werd op te slaan, meer dan voldoende. Echter, de zonnepanelen raken verouderd - ze zijn al meer dan 20 jaar - waardoor ze uiteindelijk minder elektriciteit kunnen opwekken. Daarnaast worden in het ISS steeds meer experimenten en onderzoeken uitgevoerd. Daarvoor is ook meer elektriciteit nodig.

Daarom wordt het ruimtestation de komende periode van nieuwe zonnepanelen voorzien. Dat wil zeggen, de oude panelen blijven ook actief. Er zijn in totaal zes nieuwe zonnepanelen gepland. Die worden voor de bestaande panelen geplaatst, maar wel op zo’n manier dat het zonlicht ook nog steeds op de oude panelen kan schijnen.