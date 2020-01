Hond alleen thuis? Spotify komt met passende podcast

Tijdens de jaarwisseling hebben veel huisdierenbaasjes een radio aangezet om huisdieren ondanks alle knallen hopelijk te laten ontspannen. Zelfs koeien schijnen betere melk te produceren als er (klassieke) muziek op staat. Dieren blijken ook baat te hebben bij muziek en daarom heeft Spotify een nieuwe podcast ontwikkeld.



Spotify helpt je hond

Het is, zeker voor hondenbezitters, elke dag weer moeilijk om die voordeur achter je dicht te doen in de ochtend. Max, Luna, Bella, Buddy of Lola zit je met grote ogen aan te kijken, misschien zelfs de oren omhoog en de kop ietwat gebogen. ‘Ga je nu alweer weg? Laat je me weer alleen?’ denken we dat de hond denkt, maar eigenlijk weten we dat helemaal niet zeker. Een extra schepje brokjes of de goudvis zal een hond die alleen thuis is er echt niet gelukkiger op maken. Wat dan wel? Spotify denkt het antwoord te hebben.

Dieren schijnen namelijk wel degelijk meer te ontspannen als er achtergrondgeluid op staat. Even zachtjes een muziekje of het geluid van iemand die praat stelt ze meer op hun gemak, zo luidt het devies. Iets waar Spotify een oplossing voor heeft ontwikkeld. Het is op de proppen gekomen met een speciale podcast voor honden, of iedereen die zich erg schuldig voelt over het alleen thuislaten van het beestje.