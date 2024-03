​Hoe kan jij Tech for Good inzetten?

Nieuw, snel of kostenbesparend; tech-oplossingen worden vaak met deze termen beschreven. Het gaat over oplossingen die zorgen voor een efficiëntere wereld, een betere wereld. Maar er is meer nodig om een betere wereld te realiseren. Tech an sich maakt de wereld niet altijd beter. Tech for Good gaat over bedrijven die tech inzetten om goed te doen. Tech waarmee people, planet én profit beter worden. Of zoals McKinsey het omschrijft als “technologie die disruptieve ontwikkelingen kan verzachten en zorgt voor betere well-being”.



Wanneer ben je dan good?

Zonder te definiëren wat goed of fout is, is het moeilijk om te bepalen wanneer een ontwikkeling echt for good is, of net niet in die categorie valt. Wie bepaalt dit eigenlijk? Wanneer is Tech Good? Een vaak geziene samenvatting is de omschrijving van het World Economic Forum.