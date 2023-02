Had NASA de Columbia astronauten kunnen redden?

Het is vandaag niet alleen 70 jaar geleden dat Nederland getroffen werd door de grootste watersnoodramp uit onze geschiedeins. Twintig jaar geleden keek de wereld vol afgrijzen toe hoe de tweede van in totaal vijf Space Shuttles verongelukte. Na de ramp met de Challenger, in 1986, die kort na de start verongelukte, trof de Columbia een vergelijkbaar lot. Deze Space Shuttle verongelukte echter niet tijdens de start, maar verbrandde bij terugkeer in de dampkring, een kwartier voordat hij op Kennedy Space Center zou landen.

Onderzoeken hebben lang geleden al bewezen dat de ramp met de Challenger voorkomen had kunnen worden. De vraag of de crew van de Columbia ook gered had kunnen worden is ook al meerdere keren gesteld en onderzocht. Net als bij de Challenger was vooraf al bekend dat er iets mis was, of kon gaan, tijdens de missie.

Beschadigd hitteschild

Voor wie het niet meer weet. Tijdens de lancering van de Columbia was op beelden te zien dat een stuk schuim, isolatiemateriaal van de grote brandstoftank, losraakte en op de linkervleugel van de shuttle uiteenspatte. Dat gebeurde op het moment, bijna 82 seconden na liftoff, dat Columbia met een snelheid van ongeveer 650 kilometer per uur op weg was naar de ruimte. Door de impact was het hitteschild, van cruciaal belang tijdens de terugkeer naar de aarde, op die vleugel beschadigd.

Dat werd overigens niet tijdens de lancering zelf al geconstateerd, maar pas nadat de Shuttle in een baan rond de aarde vloog. Toen werd de schade ontdekt door beelden die met een camera van de buitenkant van de shuttle gemaakt werden. Het hitteschild van de space shuttles bestond uit duizenden ‘tegeltjes’. Ontdekt werd dat minimaal één van die tegels door de botsing met het isolatiemateriaal ‘afgebroken’ was. Omdat stukken van dit schuim bij eerdere lanceringen ook al eens losgelaten hadden – de oranje brandstoftank was een onderdeel dat niet hergebruikt werd en in de dampring na de lancering verbrandt – besloot NASA er verder geen extra aandacht aan te besteden. In eerdere gevallen had het loslaten van isolatiemateriaal immers ook geen gevolgen gehad voor de missie.

Daarom werd ook besloten geen verder onderzoek naar de schade te doen en geen actie te ondernemen. Daarbij speelde ook het politieke spel, zowel binnen als buiten de muren van de NASA, een grote rol. Zo hielden sommige managementleden het doen van verder onderzoek naar de schaden tegen en werden foto's die gemaakt hadden kunnen worden, om de schade te beoordelen, niet gemaakt. Achteraf kunnen we zeggen: Met alle rampzalige gevolgen van dien.



Het onderzoek naar de ramp concludeerde dat NASA, net als bij de ramp met de Challenger, de nodige fouten had gemaakt. De bureaucratie, hiërarchie en politieke spel – NASA stond onder druk om te presteren om niet een (groot) deel van haar budget kwijt te raken – speelden daarbij eveneens een belangrijke rol.