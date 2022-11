Groen licht: zo kun je de Artemis-lancering kijken

Eigenlijk was het de bedoeling dat Artemis I afgelopen maandag zou vertrekken, maar door de storm Nicole wilde NASA geen risico nemen. Uiteindelijk is er toch wel wat risico genomen, want de raket is op zijn plek blijven staan op het lanceerplatform waarbij er toch wat schade is ontstaan. De ruimtevaart-organisatie meent echter dat de schade niet groot is en dat de lancering gewoon woensdag kan plaatsvinden.

Het heeft toch iets magisch: dat aftellen, wetende dat er duizenden knappe koppen meekijken, alle hoop gevestigd.. Hoewel er regelmatig vanalles de ruimte in wordt geschoten, is dit wel echt een bijzondere. Het is de lancering van Artemis I, de eerste missie die mensen weer op de maan moet gaan zetten. Tenminste: Artemis I nog niet, die is nog onbemand, maar die moet wel het voorwerk doen.

Lancering naar de maan

Nou ja, afgelopen maandag was natuurlijk helemaal niet het moment waarop Artemis I eigenlijk gelanceerd zou moeten worden: dat was namelijk al een half jaar geleden. Het werd echter steeds weer opnieuw uitgesteld en uitgesteld. In eerste instantie vooral door technische problemen, zoals klepjes die niet wilde sluiten en lekkage waaruit de zeer brandbare brandstof flink kon ontsnappen. Nu zal dat altijd zo zijn, want er is veel krimp in de tank wanneer de brandstof er koud inkomt, maar slechts tot op zekere hoogte.



Had NASA dat eenmaal onder controle, speelde het weer steeds op. Storm Ian gooide roet in het eten en vervolgens Nicole. Nu lijken de stormen weer even weg te blijven en heeft NASA een tijdsslot van twee uur uitgekozen om Artemis I te lanceren vanaf het Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. Je kunt het helemaal live bekijken op het YouTube-kanaal van NASA: NASA TV (dat je hieronder kunt zien).