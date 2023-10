Gezocht: namen voor nieuwe KLM vliegtuigen

Van beroemde plaatsen tot en met vogels

Om een idee te geven van de huidige namen van de KLM vloot; de Airbus A330-200’s en 30’s zijn allemaal vernoemd naar beroemde plaatsen in grote steden: de Dam in Amsterdam, Potsdamer Platz in Berlijn, Place de la Concorde in Parijs, Piazza del Duomo in Milaan, Parliament Square in Edinburgh, Federation Square in Melbourne, het Museumplein in Amsterdam, Piazza San Marco in Venetië, Times Square in New York, Piazza Navona in Rome, Plaza de la Cathedral in Havana, Praça do Rossio in Lissabon en het Hofplein in Rotterdam.

De huidige 737-vloot, zowel de 700, 800 als 900, hebben allemaal vogelnamen. Ik moet toegeven, daar zitten vogels bij die ik niet ken: Vink, Grote Zilverreiger, Goudhaantje, Koningseider, Rietzanger, Ortolaan, Grutto, Noordse Stormvogel, Jan van Gent, Paradijsvogel, Pelikaan, Zanglijster, Blauwe Kiekendief, Scholekster, Aalscholver, Wielewaal, Koekoek, Zwarte Wouw, Zwaan, Valk, Korhoen, Arend, Havik, Zwaluw, Gans, Gierzwaluw, Kluut, Merel, Kraanvogel, Zilvermeeuw, Sperwer, Patrijs, Pijlstaart, Uil, Roodborstje, Fuut, Albatros, Tureluur, Regenwulp, Flamingo, Blauwstaart, Groene Specht, Grote Pijlstormvogel, Koperwiek, Blauwborst, Plevier, Meerkoet, Nachtegaal, Buizerd en Zeestern.

Enfin, ook de 777, 787 en Embrear’s van KLM hebben originele namen. Wil je ze allemaal bekijken? Dat kan hier.