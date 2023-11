Gereedschap wordt ‘satelliet’

Het gebeurt ons allemaal wel eens als we aan het klussen zijn. Een schroevendraaier, hamer of combinatietang glipt uit je handen. Als je geluk hebt, dan valt het gereedschap niet op je tenen, of ergens tussen waar je niet bij kunt, en kun jet het gewoon weer oprapen en verder klussen. Twee astronauten van het International Space Station ISS hadden enkele dagen geleden iets minder geluk. Zij letten tijdens het klussen aan de buitenzijde van het ISS even niet goed op waardoor een hele tas met gereedschap uit hun handen glipte. Die tas viel niet op hun voet, maar in de ruimte kan hij ook niet zomaar even op de grond vallen.

Die grond bevindt zich namelijk grofweg 400 kilometer onder hun ‘voeten’. En zomaar even er achter iets (of iemand) aan zweven in de ruimte op die op te halen, zoals James Bond ons in de film Moonraker wilde doen geloven – en meer recent George Clooney en Sandra Bullock in Gravity – is geen optie.

Een nieuwe ‘satelliet’

Met andere woorden, de tas met gereedschap zweeft nu zelfstandig in een baan rond de aarde. Een nieuwe ‘satelliet’ zogezegd. Op een heldere avond zou die tas volgens experts zelfs met het blote oog te zien kunnen zijn omdat de tas zelf van reflecterend materiaal gemaakt. Net zoals het ISS is het dan een relatief snel bewegende ster, al zal de helderheid van de ‘gereedschap-satelliet’ een stuk lager zijn. Maar met een verrekijker, en onbewolkte hemel, moet het lukken. Op een video die gepost werd op X is te zien hoe de tas ‘viel’.