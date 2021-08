​Facebook kan nu je ogen op je VR-bril projecteren

Of het een vooruitgang is…Maak een foto van iemand met een VR-bril op en die persoon zal waarschijnlijk zeggen dat het er een beetje dom uitziet. Vaak ben je zo met je brein in de virtuele wereld, dat je inderdaad wel eens vergeet dat je je mond in het gareel moet houden. Bovendien ziet een gezicht er zonder ogen sowieso wat vreemd uit. Facebook komt met een oplossing, maar of dat er nou zoveel beter uitziet…?



Ogen op je VR-bril

Als je het niet van virtual reality-brillen kent, dan wel van zonnebrillen: het is irritant om iemands ogen niet te zien. Facebook denkt zijn Oculus-klanten te helpen door het mogelijk te maken om je ogen op je VR-headset te projecteren. Kortom, dan heb je zonder dat je de echte wereld kunt zien met je bril op, toch een ‘compleet’ gezicht. Je hebt een soort televisies op je hoofd waarop dan je ogen te zien zijn.

De nieuwe optie is ook niet per se voor jou als speler, het is meer voor de mensen om je heen. Echter ziet je gezicht er niet per se aantrekkelijker of vriendelijker uit met die ogen: het lijkt eerder op iets uit een horrorfilm. Passthrough VR van Facebook, waarover we recentelijk al schreven, maakt het mogelijk om nog wel de echte wereld te zien wanneer je een VR-bril draagt. Het projecteren van de ogen kan wel aan de mensen om je heen duidelijk maken dat je ze ziet en dat je niet in een game zit.