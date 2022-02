EU wil afhankelijkheid buitenlandse satellietnetwerken inperken

De Europese Unie heeft eindelijk in de gaten gekregen dat de afhankelijkheid van Amerikaanse en Chinese satelliet communicatie netwerken uiteindelijk een slechte zaak is. Daarom wil de EU-commissie dat Europa haar eigen satellietnetwerk gaat lanceren, zo luidt een voorstel. Daarvoor wordt, als het voorstel aangenomen wordt, vanuit de EU in eerste instantie 2,4 miljard euro vrijgemaakt. De totale begroting van het satellietnetwerk wordt geraamd op 6 miljard euro. De rest van het bedrag zal worden opgebracht door de individuele landen, technologische partners, het Europese Ruimteagentschap (ESA) en particuliere investeerders. Het is de bedoeling dat het Europese satellietnetwerk straks wereldwijde dekking biedt zodat Europeanen overal ter wereld kunnen beschikken over veilig breedband internet.

Spionerende concurrenten

Op dit moment is Europa nog afhankelijk van ‘externe’ satellietnetwerken. Die situatie is, kijkend naar de veiligheidsrisico’s, niet wenselijk meer. Het gebruik van Chinese oplossingen wordt, net zoals bij mobiele communicatienetwerken, door veel veiligheidsdiensten afgeraden.

Het is geen geheim dat de Chinezen, zo stellen vrijwel alle ‘Westerse’ inlichtingendiensten al jaren, dergelijke communicatienetwerken gebruiken om er vrolijk op los te spioneren. Dat gebeurt bovendien met goedvinden – en vaak in opdracht - van de Chinese regering. En de Amerikanen, hoewel formeel onze bondgenoot, hebben natuurlijk ook hun eigen (spionage)agenda. Het is een illusie om te denken dat onze Westerse bondgenoten roomser zijn dan de paus.