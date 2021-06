Er komt een Apple-museum in Utrecht, maar niet van Apple

In Nederland hebben we een geweldige Apple-store in Amsterdam. In andere steden moet je het vaak doen met Apple-resellers, maar die leveren vaak net zulke service als een Apple-store zou doen. Amac is een voorbeeld van een reseller. Tenminste, binnenkort wordt het meer dan dat, want de oprichter van Amac wil een flink Apple-museum neerzetten in Utrecht.



Apple Museum in Utrecht

De Domstad heeft al een zeer charmant museumkwartier, maar het heeft eigenlijk weinig tech-activiteiten. Daarvoor moet je nog steeds zijn in bijvoorbeeld Eindhoven. Ed Bindels wil daar verandering in brengen, want de oprichter van Amac wil een groot museum maken met daarin alles Apple. Denk bijvoorbeeld aan bijna alle computers, laptops, telefoons en tablets van het bedrijf, naast handleidingen (papieren boekjes waarin de uitleg staat over hoe je een product gebruikt) en reclameposters. Dat alles wordt tentoongesteld in één verhaal, waarbij mogelijk ook apparaten die niet tot Apple behoren worden uitgelicht. Zo kan beter worden toegelicht wat Apple anders deed.