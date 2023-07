​Eindhovens robotvoetbalteam wordt weer wereldkampioen

We hebben al veel moois van studententeams gezien dit jaar: de waterstof-auto , de zonne-auto , maar er is nog een tak van sport die we zeker niet mogen missen. Letterlijk en figuurlijk: het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven heeft dit weekend de wereldtitel in de wacht gesleept. Dat betekent dat het volgend jaar zijn titel moet gaan verdedigen in eigen land.

Jette Bruurs van Tech United: “Een prachtig resultaat! Het is bovendien een eer dat we volgend jaar tijdens het WK in eigen land als titelverdedigers aan de start verschijnen”, aldus Jette Bruurs van Tech United. Het team won de finale met 6-2 van een ander team uit de Brainport-regio, namelijk de Falcons van de Veldhovense chipfabrikant ASML. Een Nederlandse aangelegenheid dus. Het werd het team ook niet makkelijk gemaakt: er was een ruststand van 2-0 dus alles kon nog gebeuren, echter bleek de rust een goed moment voor de robots om op adem te komen, want daarna deelden ze genadeklap na genadeklap uit.

De RoboCup was een groot succes voor de robots van de studenten van TU Eindhoven. Ze zijn opnieuw wereldkampioen geworden. In Bordeaux lieten de robots alvast zien dat autonoom voetballen geen enkel probleem is. Het is al de vierde keer op rij dat het team wint: de Eindhovense robotleeuwinnen lijken onverslaanbaar. In totaal wist het team zelfs al zeven keer het wereldkampioenschap op zijn naam te zetten.

Voetballende robots

Het zijn met recht robotleeuwinnen, want volgens het team hebben de robots vast het goede voorbeeld gegeven aan de Oranje Leeuwinnen van vlees en bloed. Die komen eind deze maand in actie op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Sterker nog: de robots zijn zelfs vernoemd naar succesvolle, voetballende dames, zoals Lieke (Motors) en Jackie (Groenestroom). Het is overigens niet zo dat het team elk jaar met exact dezelfde robots meedoet: er wordt een jaar lang flink gesleuteld om de robots beter te maken. Zo werd er dit jaar een nieuw platform gebruikt, de swerve drive. Het werkt met drie bestuurbare wielen waardoor de robots veel wendbaarder zijn. Elk wiel heeft twee motoren (een voor aandrijving en een voor de juiste richting) en de acceleratie is drie keer sneller geworden. De robots ‘rennen’ op hun maximum 7 meter per seconde.

Om het nogmaals te benadrukken: het is geen bestuurbare auto-achtige situatie. De robots worden niet door mensen bestuurd, maar voetballen geheel op eigen houtje. Het is indoor op een gladde vloer in plaats van gras, en met 5 tegen 5 in plaats van 11 tegen 11, maar verder is het redelijk hetzelfde als gewoon voetbal. In een veld van 18 x 12 meter kunnen de makers van de robots alleen toekijken hoe de zelfvoetballende mechs het ervanaf brengen.