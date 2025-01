Doomsday Clock is dichterbij 12 dan ooit: dit is waarom

Er is steeds minder mogelijkheid om de wijzers verder naar voren te zetten en dat moet je ook niet willen, luidt het advies. Er is wel iets hoopvols gaande, maar de samenwerkingen tussen landen die als gevaarlijk worden beschouwd door het Westen, zorgen dat zelfs het staakt-het-vuren in Israel niet voor een positiever wereldbeeld kan zorgen.

De Doomsday Clock is bedacht door de universiteit van Chicago in 1947 als een soort tegenreactie op het Bulletin of the atomic scientists dat elke jaren daarvoor werd opgericht door Einstein en wetenschappers in het kader van het Manhattan-project. Dat zorgde destijds voor een startklok van 7 minuten voor 12 uur. We zouden echter liever teruggaan naar 1991: niet om onze dancetijd te herleven, maar omdat de klok toen op maar liefst 17 minuten voor middernacht stond: het meest optimische ooit.

Doomsday Clock

Noem ons zwartkijkers, maar op dit moment lijkt zo’n ‘recordtijd’ verder weg dan ooit. Sterker nog, het lijkt er niet op dat dat ooit nog zal terugkomen. Daarvoor zijn we veel te gepolariseerd geworden. Laten we er dus vooralsnog vooral op hopen dat de wijzers van de klok niet op een tijd komen te staan die nog dichter bij twaalf komt. Het spijtige is dat we daar zelf niet in alle gevallen veel invloed op hebben, maar we kunnen het in ieder geval proberen, voordat de bom valt.