Dit is de opvolger van de veiligste autostoel: Anoris T2 i-Size

Een goede en veilige kinderstoel is essentieel om kinderen tijdens een autorit goed te beschermen. Ze verminderen het risico op letsel bij ongelukken door kinderen op de juiste manier te positioneren en beschermen tegen impact. Een goedgekeurde kinderstoel die past bij de leeftijd, lengte en gewicht van het kind is cruciaal voor maximale veiligheid. Het is belangrijk om de kinderstoel correct te installeren en ook regelmatig te controleren. Kies dan ook altijd voor een stoel die voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

Is er nog iets beters dan “zeer goed” als het gaat om design, veiligheid en functionaliteit van kinderautostoelen? Voor Cybex, pionier op het gebied van kinderveiligheid, is het antwoord op deze vraag volmondig, JA. Na de eerder succesvolle lancering van ’s werelds eerste kinderautostoel met een geïntegreerde airbag voor het hele lichaam in 2021, die door de ADAC werd bekroond als testwinnaar met een ongekende algemene beoordeling van 1,5 “zeer goed”, zette Cybex zich vastbesloten in om deze innovatie verder door te gaan ontwikkelen. Daarvan is dit het resultaat geworden: de Anoris T2 i-Size.

Anoris T2 i-Size

Net als zijn voorganger zorgt ook de Anoris T2 i-Size voor uitgebreide veiligheid voor kinderen tijdens elke fase van hun reis. “Airbags beschermen volwassenen al tientallen jaren in voertuigen. Ze zijn onmisbare veiligheidsvoorzieningen geworden, waardoor het vrijwel onmogelijk is om een auto te kopen zonder airbag,” zo benadrukt Martin Pos, oprichter van Cybex. “Voor ons was de volgende logische stap om een bijbehorende airbag voor het hele lichaam te ontwikkelen die maximale veiligheid biedt aan kinderen in de auto. Dit is met name belangrijk omdat studies over kinderzitveiligheid aantonen dat ongeveer 80% van de ouders hun kinderen voorwaarts gericht laat reizen, zelfs wanneer ze jonger zijn dan twee jaar, waardoor de veiligheid van hun kind met ongeveer 50% vermindert.”