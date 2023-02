​Waarom mijn kinderen een GPS-horloge hebben

Sinds afgelopen jaar lijkt het wel alsof ieder kind er eentje heeft: een GPS horloge. Voor zo’n 100 euro koop je tegenwoordig een horloge waarmee je de locatie van je kind kan zien én ook nog eens met hem of haar kunt bellen. Toen ik hoorde wat er allemaal mogelijk is met een GPS horloge, wilde ik er ook een voor mijn zoontje. Ik vertel je graag 5 redenen waarom ik heb gekozen voor het GPS horloge kind van One2Track.

1. Geen smartphone

Het hebben van een telefoon is een grote verantwoordelijkheid. Wist je dat de fantasie van kinderen wordt beperkt door het hebben van een telefoon? Met een telefoon kunnen kinderen (urenlang) op het internet surfen en eenvoudig websites bezoeken waar je je kind liever niet hebt.

Met een GPS horloge hoef je niet bang te zijn dat je kind verslaafd raakt aan spelletjes spelen of op rondzwerft op social media: het enige wat ze kunnen is contact met jou (en tot 9 andere contactpersonen) opnemen.

2. Kinderen vinden het leuk

Het horloge van One2Track is erg gebruiksvriendelijk, waardoor mijn zoon het gebruik ervan al snel onder de knie had. Daarnaast zijn de horloges verkrijgbaar in allerlei kleuren, waardoor er altijd wel eentje is die bij jouw kind past. Mijn zoon laat het horloge dan ook met trots aan zijn vriendjes zien. Een dikke cadeautip dus!

En we vinden het heel leuk om met elkaar te videobellen, gewoon voor de gezelligheid. Hij zit dan boven op zijn kamer en ik beneden met mijn vrouw. Als hij weer iets moois heeft getekend, belt hij op om het te laten zien. Ook handig als je kind wat jonger is en nog moeite heeft met lezen.

3. Niet volledig zonder toezicht buitenspelen

Het is goed om je kind langzaamaan los te laten. Ik vind dan ook dat kinderen op avontuur moeten gaan en moeten leren ‘verdwalen’. Zo leren ze oplossingsgericht te denken.

Dit is ook een kwestie van vertrouwen. Daarom houd ik ook niet continu in de gaten waar mijn zoon is. Ik kan hem nu juist beter loslaten, omdat ik weet dat ik hem altijd kan bereiken – en hij mij. Het is ook ideaal om te gebruiken als het eten bijvoorbeeld klaar is en je kind aan het spelen is met vrienden of vriendinnen. Dat scheelt weer een rondje zoeken door de buurt!

4. Geen abonnement

Het handige aan dit GPS horloge is dat je niet vastzit aan een abonnement. One2Track werkt namelijk met een prepaid systeem. De rekening is gemiddeld een stuk lager dan bij smartphones. Je kunt de simkaart heel makkelijk opwaarderen met de app.

5. Veiligheid

De horloges van One2Track zijn extra beveiligd, waardoor ik niet bang hoef te zijn dat het horloge wordt gehackt. De positie en statusgegevens van het horloge worden maximaal 1 maand bewaard op de server. Daarna wordt het automatisch verwijderd.

Kortom, ik ben helemaal fan van het GPS horloge. Niet alleen ik vind het handig, maar ook mijn zoontje is er helemaal weg van. Dat is toch een win-win situatie?