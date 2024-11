Deze robot valt niet meer over draden

Boston Dynamics deelt weer een nieuwe robotvideo en dat is altijd genieten. Ditmaal gaat het niet om dansjes, maar om draden. Het wilde graag dat Spot, de robothond, niet meer over elektriciteitsdraden zou vallen of erin verstrikt zou raken en ze misschien wel stuk zou trekken. Spot heeft nu de mogelijkheid om draden te ‘zien’ en te zorgen dat hij eroverheen stapt. Hetzelfde geldt voor andere dingen die op de grond liggen of staan, zoals ladders.

Robothond Spot

Hoewel Spot in deze video de show steelt, terwijl we hem zien traplopen, draden zien bekijken en vooral: niet zien vallen, is er ook iets raars te zien in de video. Het zijn niet de Boston Dynamics-medewerkers die iets vertellen, maar de dinosaurusrobots die je in de achtergrond ziet aan het einde van de video. Wat daar precies gebeurt, daar hebben we geen idee van. Misschien wordt er een nieuwe filmserie opgenomen, Jurassic Universe?

Aangezien de Nederlandse politie de robots van Boston Dynamic ook gebruikt, bijvoorbeeld om drugspanden te onderzoeken, kan deze ‘update’ een heel interessante zijn voor de mannen en vrouwen in blauw.