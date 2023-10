Derde koelvloeistof lekkage van Russische ISS capsules

Rusland geeft op dit moment al haar geld uit aan een oorlog die nooit begonnen had mogen worden, maar dat geldt natuurlijk voor alle oorlogen. Het heeft het land in een isolement geduwd. De enige plek waar Rusland en de VS, samen met enkele andere landen, nog samenwerken, is het ISS ruimtestation. Maar ook daar kampen de Russen met problemen. Of die te maken hebben met gebrek aan budget, is niet bekend. Hoe dan ook, deze week is voor de derde keer in een jaar tijd een koelvloeistof lekkage ontdekt. Deze keer in de Russische capsule, Nauka, van het ISS.

Geen gevaar voor de bemanning van het ISS

De lekkage werd ontdekt door NASA, die op beelden van het ISS maandag ontdekte dat er iets uit de Nauka capsule weglekte. Daarop heeft NASA enkele astronauten in het ISS gevraagd om de situatie te gaan bekijken. Die bevestigden dat het wederom een koelvloeistof lekkage is, in een externe radiator van het koelsysteem. De betreffende radiator werd in 2010, als onderdeel van de Rassvet module, aan het ISS gekoppeld. Eerder dit jaar is die radiator door astronauten vervolgens verplaatst naar de Nauka capsule.

Volgens de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos zit het lek in een backup systeem van het koelsysteem. Er zou daarom geen gevaar zijn voor de bemanning van het ISS – op dit moment wordt het ruimtestation bemand door zeven astronauten. Ook de temperatuur aan boord is niet opgelopen.