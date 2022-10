Derde grote module op weg naar Tiangong

De fysieke bouw van het nieuwe Chinese ruimtestation startte begin 2021, toen de eerste module in een baan rond de aarde gebracht werd. Deze zomer volgde de tweede module en deze week dus de derde en laatste. Die werd de ruimte in geschoten met behulp van een Long March 5B raket. De lancering vond plaats om 3u37, lokale tijd, vanaf het Wenchang Satellite Launch Centre, gelegen op Hainan Island.

China werkt al geruime tijd aan de bouw van een eigen nieuw ruimtestation, Tiangong . Formeel is dit het derde ruimtestation in de ‘Tiangong’ reeks. Zijn voorgangers waren Tiangong-1 en Tiangong-2. Het nieuwe station heeft geen nummer meer gekregen. Deze week wordt het laatste grote deel aan de nieuwe Tiangong gekoppeld, een module van zo’n 23.000 kilo. Maandagochtend werd die module, Mengtian, met succes gelanceerd .

Meer, en hele koude, onderzoeksfaciliteiten

De Mengtian module herbergt een ruimtelab en robotarm. In vergelijk met de eerder gelanceerde experimentele module, Wentian, die in juli in een baan om de aarde kwam, is Mengtian uitgerust met meer onderzoeksfaciliteiten.

Zo is de nieuwe module onder andere geschikt voor het uitvoeren van natuurkundige experimenten onder microzwaartekracht. Daarnaast kunnen in de module ook experimenten uitgevoerd worden waarbij atomen gekoeld worden tot 10 picokelvin. Dat is minder dan een miljardste graad boven het absolute nulpunt (-273,15 Celsius) en de laagste temperatuur die ooit door de mensheid is bereikt.

Het feit dat de Tiangong nog in aanbouw is, betekent niet dat het niet (deels) al in gebruik is. De eerste astronauten arriveerden in de zomer van 2021 al in het nieuwe ruimtestation. Dat was amper vier maanden na de lancering van de eerste ‘core’ module.