Debunked: AI-drone keerde zich NIET tegen de opdrachtgever

Het is een schrikbeeld in films als The Matrix, Terminator en I-Robot. Kunstmatig intelligente machines die zicht tegen ons, de mens, keren en de wereld overnemen. Enkele dagen geleden leek dat werkelijkheid geworden te zijn tijdens een simulatie / demo van een AI-drone van de Amerikaanse luchtmacht. Het verhaal ging dat die drone, die een voorgeprogrammeerd doel moest vernietigen, zich tegen de operator keerde en hem ‘vermoorde’. Let wel, dit gebeurde dus tijdens een simulatie, maar het klonk wel bijzonder eng. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat machines – en zeker wapens – die wij zelf maken en met behulp van AI eigen denk- en beslissingskrachten geven, zo slim worden dat ze besluiten ons aan te vallen.

Tegenstrijdige opdrachten?

De reden, zo bleek uit een blogpost van iemand van de Royal Aeronautical Society – waar de simulatie plaatsvond – van de ‘misfire’ had te maken met tegenstrijdige opdrachten die de drone kreeg. Een van de instructies was namelijk dat de AI-drone in bepaalde gevallen doelen NIET mocht aanvallen. Daar was, zo gaat het verhaal, de drone niet ‘blij’ meer, waarop hij besloten zou hebben dan maar zijn opdrachtgever te liquideren. Dit alles was volgens de brenger van dit verhaal gebeurd tijdens een congres over de toekomst van oorlogvoering vanuit de lucht en ruimte.

Dit verhaal had nogal wat gevolgen. En dat is heel goed te begrijpen. Het regende reacties waarin veel mensen hun verontwaardiging uitspraken. Niet alleen over wat de AI-drone gedaan zou hebben, maar ook met oproepen om het gebruik van AI toch vooral opzij te schuiven als het gaat om wapensystemen. En dat allemaal precies op hetzelfde moment dat steeds meer experts en overheden erover denken op de rem te willen trappen, middels regelgeving, als het gaat over de enorme ontwikkelingen die AI de afgelopen periode doormaakt.