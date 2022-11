Drones zorgen voor filevrije medische transporten

Een van de voordelen van de coronapandemie, voor zover je daarover mag spreken, was dat er heel wat minder (lees: vrijwel geen) files stonden. Niet alleen tijdens de lockdowns en de avondklok, maar ook tussen de pandemiegolven. Thuiswerken leek het nieuwe ‘Nieuwe Werken’ te worden. Nu Corona definitief onder controle lijkt, zijn de files echter weer in alle hevigheid terug. Dat leidt niet alleen tot ergernis bij forenzen, transporteurs en andere weggebruikers. Het is ook een probleem voor de medische transporten van ziekenhuizen. En dan bedoelen we niet het patiëntenvervoer, maar het transport van medische materialen zoals bloedmonsters en biopten. Er wordt echter al geruime tijd gewerkt – en getest – met een high-tech oplossing: autonoom vliegende drones die een pendeldienst tussen de verschillende ziekenhuislocaties verzorgen.

Drone met 3 kilo laadvermogen

De drones die gebruikt gaan worden voor de medische transporten worden gebouwd door AVY. Ze hebben een bereik van bijna 100 kilometer en halen een maximum vliegsnelheid van 80 kilometer per uur. Dat is inclusief maximaal 3 kilo lading. Het compartiment waarin het medisch materiaal zich bevindt is zodanig geïsoleerd dat de inhoud niet kan bevriezen of juist te warm worden.

De accu’s van deze drones moeten nu nog verwisseld worden als ze leeg zijn, zoals we dat kennen van andere (kleine) drones. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de drones een start- en landingsplatform krijgen waar ze draadloos opgeladen worden als ze stil staan.