De wegen van Boeing en NASA lijken te gaan scheiden

DLS

De SLS-raket kostte uiteindelijk 24 miljard euro en dat is dan ook een grote reden voor discussie. De een vindt dat we er gewoon Artemis III mee moeten vliegen, de ander stelt dat we deze raket beter naar de schroothoop kunnen brengen. NASA is inmiddels met een officieel statement gekomen. Het laat weten dat de SLS-raket een “essentieel component” is binnen het Artemis-programma. “NASA en haar industriële partners werken voortdurend samen om het budget, de middelen, de prestaties van de aannemers en de planningen te evalueren en op elkaar af te stemmen om de missievereisten efficiënt, veilig en succesvol uit te voeren ter ondersteuning van NASA’s Moon to Mars-doelen en -doelstellingen. NASA wendt zich tot zijn industriële aannemers voor meer informatie over hun personeelsbestand.”

De SLS is een enorm langdurig programma. De raket zou eigenlijk al in 2016 hebben moeten lanceren, maar ging uiteindelijk pas in 2022 de lucht in. Dat is elk jaar weer 3 miljard dollar die NASA eraan kwijt is. Wel is er inmiddels een mogelijk beter alternatief dan vroeger, namelijk de Superheavy van SpaceX of de New Glenn Booster van Blue Origin. Mocht NASA dus niet met Boeing doorgaan, dan kan het eventueel snel een andere partner vinden om het SLS-project toch nog voort te zetten.