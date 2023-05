Bezuinigingen en ontslagen bij Intel op komst

"Intel werkt aan het versnellen van haar strategie terwijl ze door een uitdagende macro-economische omgeving navigeert. We zijn gefocust op het identificeren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen door middel van meerdere initiatieven, waaronder enkele bedrijfs- en functiespecifieke personeelsinkrimpingen in gebieden door het hele bedrijf.”

In de verklaring die Intel op de eerdere geruchten en uitspraken van analisten nu gegeven heeft, staal letterlijk dat het bedrijf inderdaad bezig is met het verlagen van de kosten en het inkrimpen van het personeelsbestand. Uiteraard wordt daar, voor zover dat kan, een positiever draai aan gegeven met bla-bla-teksten als ‘het versnellen van de strategie verbeteren van de efficiëntie.

Naar aanleiding van, nog onbevestigde, berichtgeving door Tom’s Hardware , heeft Intel besloten te reageren. Het verhaal was dat Intel op het punt staat om de uitgaven van het bedrijf met 10 procent terug te dringen, onder andere door het ontslag van een deel van het personeel. Bronnen meldden dat het wel eens om 20 procent van de werknemers van de ‘Client Computing Group’ en ‘Data Centre Group’ zou kunnen gaan. Die afdelingen hebben het bijzonder zwaar vanwege de aanhoudende chiptekorten, dure grondstoffen en andere, eerdergenoemde, factoren. Die hebben ertoe geleid dat de CPU-markt op het laagste niveau staat in 30 jaar.

De afgelopen maanden hebben heel wat tech-bedrijven de broekriem strakker moeten aantrekken. Amazon, Tesla, Meta (Facebook), Twitter zijn maar een paar voorbeelden van bedrijven waar (tien)duizenden personeelsleden het veld hebben moeten ruimen vanwege de verslechterde economische situatie, problemen met leveringen, dalende vraag en niet in de laatste plaats de verslechterde geopolitieke situatie door de Oorlog in Oekraïne. De tech-malaise lijkt nog (lang) niet voorbij. De volgende tech-gigant die op het punt staat bezuinigingen en ontslagen aan te kondigen is Intel.

'Klaar voor de toekomst'



Daarnaast verzekert Intel dat het bedrijf zal blijven investeren in de core-business activiteiten en de productiefaciliteiten binnen de VS. Dit vooral met het ook op de ongetwijfeld terugkerende groei van de CPU-markt over enige tijd.

Want, zoals we in het verleden al vaker hebben gezien in de IT- en tech-wereld. Het is een business die gekenmerkt wordt door golfbewegingen met flinke pieken en diepe dalen. Als we sommige chipfabrikanten mogen geloven dan kan het herstel dit jaar al beginnen. Zij stelden namelijk dat ze de bodem van de huidige neerwaartse golfbeweging in het eerste kwartaal van dit jaar hebben gezien.