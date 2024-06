Bedrijf ontwikkelt Skydeck: een bijzondere nieuwe uitbreiding voor vliegtuigen

In-flight entertainment op je vlucht krijgt een heel andere betekenis met een nieuwe uitvinding die Skydeck heet. Hiermee wordt er een soort koepel op een vliegtuig gezet waarmee je een heel speciaal uitzicht hebt. Je ziet namelijk de lucht boven je en om je heen.

In-flight entertainment

In het vliegtuig krijg je steeds meer betaalde opties. Wil je eerder instappen, dan moet je betalen, wil je ruimbagage mee, dan moet je betalen voor hoeveel kilo je meeneemt. En bij sommige airlines geldt zelfs dat als je handbagage mee wil nemen, je moet betalen. Wil je wat eten, dan kost dat geld, wil je een bepaalde zitplaats dan kost het geld en zelfs als je een kopje heet water wil dan kost dat: geld. Maar dat is maar goed ook: wil je meer luxe, dan hangt daar nu eenmaal een prijskaartje aan. En daar komt binnenkort misschien wel iets nieuws bij.

Skydeck is een systeem dat zowel is bedoeld voor eigenaren van privévliegtuigen als voor de vliegindustrie in het algemeen. Het wordt gezien als een goede nieuwe manier voor airlines om geld te verdienen. Het idee is dat er een soort koepel wordt gebouwd op het vliegtuig, waardoor passagiers dan de prachtige hemel om zich heen kunnen zien. Dat is toc hheel wat anders dan die weinige centimeters vliegtuigraam die je nu krijgt. Er is een variant met één zitplaats en met twee zitplaatsen, en met een lift of met een trap.

Skydeck

Is het wat decadent? Op zich wel, maar het is wel heel gaaf. Zeker als je het bijvoorbeeld voor een half uurtje kunt boeken bij de vlucht, en er dus meerdere koppels op één vlucht gebruik van kunnen maken. Wel maakt deze toepassing het vliegtuig wat zwaarder, wat natuurlijk zeker bij kleinere vliegtuigen wel een groot verschil maakt. Ook kost het wat moeite om te bouwen, want vliegtuigen moeten er wel voor worden aangepast.

Maar als die koepel er eenmaal is, dan is die wel veilig: het wordt gemaakt van hetzelfde materiaal als wordt gebruikt voor een gevechtsvliegtuig, zo belooft de maker. Ook zou het geen problemen geven met hoe de staart van het vliegtuig functioneert. De traanvormige koepel is aerodynamisch genoeg. Er is mogelijk wel een klein beetje meer kerosine nodig om het vliegtuig voort te stuwen, maar dat is volgens Windspeed Tech, de maker, heel weinig en misschien zelfs wel helemaal niet het geval.

Koepel op het vliegtuig

Om te zorgen dat de boel niet beslaat in de verschillende weerstypen waarmee het vliegtuig te maken krijgt, is er een speciale laag toegevoegd waardoor het zicht helder zou meoten blijven. En nu we het toch over lagen hebben: er is ook gedacht aan een anti-UV-laag. Wat deze koepel kost om in te laten bouwen of om straks gebruik van te maken, dat is onbekend. Of althans: alleen op aanvraag, wat betekent dat het ongetwijfeld geen goedkope aangelegenheid zal zijn.