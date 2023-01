Autonome bezorgrobot Nono treedt in dienst bij Carrefour

In België noemen ze de indiensttreding van de autonome bezorgrobot bij supermarkt Carrefour een Europese primeur. Dat is niet helemaal correct, want hier in ‘Olland’ heeft een vergelijkbare bezorgrobot, met de naam Rosie, vorig jaar al enkele maanden rondgereden op de campus Woudenstein van de Erasmus Universiteit. Nog eerder, in 2020, werd op de HBO campus in Breda ook al een vergelijkbare test uitgevoerd.

Hoe dan ook, in navolging van Amazon – dat in de VS overigens haar bezorgrobots deels alweer ‘ontslagen’ heeft, gaat de Belgische supermarkt een robot, Nono, van DELIVERS.AI de straat op sturen voor de bezorging van boodschappen.

Bezorgrobot test op kantorenpark

In eerste instantie gaat het nog om een test, in Zaventem. Daar wordt de bezorgrobot ingezet op het Corporate Village, een kantorenpark met zes gebouwen waar zo’n 9.000 mensen werken. Op het terrein, dat zo’n 60.000 vierkante meter beslaat, ligt ook een Carrefour supermarkt.

Klanten van het Corporate Village kunnen bij die supermarkt kiezen uit een assortiment van 500 producten die door de robot, volledig autonoom dus, bezorgd worden. Gezien de afmetingen, en het laadvermogen, van de bezorgrobot, is het soort producten dat besteld kan worden ietwat beperkt. Een krat bier laten bezorgen is geen optie. Sowieso heeft Carrefour bij deze test gekozen voor een assortiment van overwegend gezonde producten. Denk aan vers fruit, salades, gezonde kant-en-klare maaltijden en vers bereide broodjes.