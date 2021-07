​Automatisch foto’s back-uppen kan nu gratis op Dropbox

Dropbox

iPhone-eigenaren kunnen in Dropbox nu ook instellen hoe video’s en foto’s exact worden opgeslagen. Je kunt dan een map kiezen waar je de foto’s graag in wilt opslaan. Deze mogelijkheid moet op een later moment ook naar Android komen. Foto’s verwijderen kan ook: je kunt in Dropbox opdracht geven om een foto te verwijderen van je telefoon zodra deze is geüpload.

Eerst konden alleen betalende Dropbox’ers deze optie gebruiken, maar nu dus ook de gratis leden. Ben je Basic-gebruiker, dan kun je de functie nu ook gebruiken. Hij is meteen wat aangepast, want hij presteert beter en zou betrouwbaarder zijn. Sowieso komen er naar Dropbox diverse verbeteringen.

Wil je liever een ander bestandstype gebruiken, dan kan Dropbox je daar vanaf nu ook bij helpen. Je kunt binnen Dropbox een ander formaat kiezen en de software zorgt dat je bestand wordt omgezet. Wil je bijvoorbeeld van een png een jpg maken, dan hoef je daar nu alleen voor in Dropbox te zijn.