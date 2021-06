​Amazon Halo biedt workouts op basis van jouw bewegingen

Je kunt het niet even onderweg in de trein doen, want je hebt wel zo’n vijf tot tien minuten nodig om jezelf in allerlei poses te vouwen voor de camera. Amazon analyseert de video en kijkt hoe je bewegingsgezondheid is. Vervolgens kan het een aangepaste workout voor je maken zodat je precies op de plekken waar je dat nodig hebt kunt werken aan je stabiliteit, mobiliteit en postuur.

Discrimerende AI

Njenga Kariuki van Amazon Halo zegt: “We nemen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze algoritmen vergelijkbare prestaties leveren voor alle demografische gegevens en lichaamstypes. We testen bovendien uitgebreid verschillende dimensies voor zaken als lichaamstypes, verschillende etniciteitsgroepen en een aantal verschillende demografische dimensies.”

Amazon moet dit benadrukken, nadat het al regelmatig negatief in het nieuws kwam met zijn kunstmatige intelligentie. Hun AI-HR-medewerker filterde er na een tijdje alleen nog mannen uit om op gesprek uit te nodigen. Sowieso staat alles met kunstmatige intelligentie al een tijdje onder druk omdat het vaak is ontwikkeld op witte mensen, waardoor er te weinig rekening wordt gehouden met zwarte mensen en de schakeringen in huidskleur.

Volgens Amazon is het doen van de lichaamsscan vrijwel even accuraat als wanneer een professional trainer dat doet in het echt.