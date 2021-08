​Alles wat je moet weten over Apple SharePlay

Helaas is de mogelijkheid nog even uitgesteld, maar Apple heeft gezegd dat het hoopt Apple SharePlay nog dit jaar te introduceren. Niet tegelijk met iOS 15, maar nog wel in 2021 dus. Dit is wat SharePlay inhoudt en hoe je het gebruikt.



Samen een film kijken op afstand

Je kent het vast wel: je partner of een gewone vriend is niet bij jou thuis, maar jullie willen toch samen iets kijken. Dan moet je eerst bedenken wat je wil gaan kijken, heb je dat bedacht, dan moet je er allebei naartoe navigeren op je apparaat. Vervolgens is het aftellen: 3..2..1...START! En dan nog zal je altijd zien dat die ander net achterloopt. Nu is dat niet zo’n ramp als je via WhatsApp in tekst met elkaar praat, maar als je videobellend samen iets wil kijken, dan is dat geen succes.

SharePlay is Apple’s cadeautje voor mensen die dit vaak doen. Het is namelijk een mogelijkheid om samen iets te kijken op het exact zelfde moment. Zo kun je gerust videobellen, want je zit op exact hetzelfde moment naar dezelfde film te kijken. Let wel, dit werkt vooralsnog niet voor Netflix of Videoland, maar alleen voor apps van Apple zelf. Dus de Apple TV-app, Apple Music en Apple Podcasts. Later wordt er wel ondersteuning voor meer platformen aan toegevoegd, zoals Disney+ en YouTube, maar ook TikTok en Twitch.