Alles over de nieuwe telecommunicatiewet die per 1 juli ingaat

Het is Internationale Dag van de Telecommunicatie. We kunnen stilstaan bij thuiswerken, bij 5G, maar we kiezen voor de nieuwe telecommunicatiewet, want die wordt al heel binnenkort van kracht. Vanaf 1 juli 2021 hebben we in Nederland een nieuwe telecommunicatiewet. Dit is wat die inhoudt.

Zeg ja tegen die extra donatie

De nieuwe communicatiewet betekent niet dat alles helemaal anders wordt. Het gaat puur over mensen bellen voor telemarketingdoeleinden. Kortom, je wordt gebeld met een commercieel, ideëel of charitatief doel door de bellende partij, die vaak wordt betaald om dit soort telefoongesprekken in goede banen te leiden en te zorgen dat jij ‘ja’ zegt op dat nieuwe abonnement, de overstap of die extra donatie.

Het is eigenlijk alleen de toevoeging van een opt-in voor ‘ongewenste’ oproepen, om consumenten te beschermen tegen callcenters. Het gaat dan niet om telefoontjes die je zelf pleegt naar de klantenservice van de supermarkt, maar om callcenters die jou bellen. Denk bijvoorbeeld aan energiemaatschappijen, magazines en maaltijdboxen, maar ook goede doelen en loterijen.