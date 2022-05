Achtervolgd worden in een bos door een zwerm… drones

Ik ben ooit, na een niet zo handige actie in de buurt van een bijennest in een bos, door een zwerm bijen achtervolgd. Dat was bepaald geen pretje. De schaafwonden van takken en struiken die ik op mijn vlucht raakte, waren een week later nog steeds te zien, en voelen. De bijen slaagden er duidelijk beter in om al die obstakels te ontwijken, maar gelukkig kon ik mijzelf uiteindelijk wel snel genoeg uit de voeten maken om er zonder bijensteken van af te komen. Nee, dan word ik toch liever achtervolgd door een zwerm drones. En dat kan, met dank aan enkele Chinese wetenschappers, ook in een dichtbegroeid bos.

Drones navigeren zelfstandig door begroeiing

Wetenschappers van de Zhejiang University zijn er namelijk in geslaagd een zwerm drones te ontwikkelen die zonder menselijke hulp (besturing) een persoon (of ander bewegend object) op de voet te volgen in een bos, ook als dat dichtbegroeid is. De drones zijn uitgerust met speciale sensoren waardoor ze takken en andere begroeiing detecteren en daar kundig omheen navigeren, zonder het te volgen object ‘uit het oog’ te verliezen. Hoe dat in zijn werk gaat en er uit ziet? Daar hebben ze een demo-video gemaakt.