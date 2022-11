Aarde na 50 jaar weer in volle glorie vanuit de ruimte gefilmd

Oudere lezers kunnen het zich wellicht nog herinneren. De prachtige, meestal nog zwart-witte, filmopnames vanuit de ruimte waarop de Aarde in volle glorie te zien was. Die werden destijds, we spreken over meer dan 50 jaar geleden dat dit voor het laatst gebeurde, gemaakt door de Apollo astronauten die op weg waren naar de Maan.

Artemis I filmt de hele aarde

Correctie: gisteren is de aarde ook in zijn volledigheid vanuit de ruimte gefilmd. Met dank aan Artemis I, de NASA ruimtemisse die onderweg is naar de Maan. Ok, de videobeelden zijn kwalitatief misschien niet heel erg goed, maar spectaculair zijn ze zeker wel. Anders dan 50 jaar geleden hebben we nu YouTube en dus zijn de opnames direct voor iedereen te zien. Enjoy!