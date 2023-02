4 AI-Toepassingen bij Nederlandse online casino’s

Artificiële intelligentie is een veelbesproken onderwerp sinds ChatGPT eind 2022 de deuren opende. Op welke manieren kan AI het leven makkelijker maken? En voor welke toepassingen kunnen we deze technologie allemaal inzetten?

De casino-industrie staat erom bekend dat ze met technologische toepassingen vooroplopen, om die reden gaan we bekijken hoe legale casino’s AI kunnen inzetten bij de Customer Journey. Dit zijn onderdelen van het proces waar spelers mee te maken krijgen bij een online casino; van het registreren van een speelaccount tot het uitzoeken van slots of tafelspellen.

Een gedeelte van deze 4 AI-toepassingen worden op dit moment al in de praktijk gebruikt. Zo wordt bij de verificatie van spelers, net als bij veel FinTech-bedrijven, Artificiële intelligentie toegepast.

1. Automatisch controleren van Documenten

Bij het registratieproces komt direct een stukje AI om de hoek kijken. Naast de leeftijdscontrole via iDIN wordt er bij veel Nederlandse Kansspelwebsites direct om documentatie gevraagd. Het gaat hier in de meeste gevallen om een bewijs van adres en een identiteitsdocument zoals een paspoort of ID-kaart. Deze controle is onderdeel van het KYC-proces (Know Your Customer).