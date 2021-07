​3G gaat binnenkort offline - Na Vodafone nu ook KPN

De meeste mensen in Nederland gebruiken 4G en 5G om mee te internetten op hun telefoon. Het is snel, modern en biedt vooral voor goed streamen de beste verbinding. 3G begint hierdoor ‘uit’ te raken. Je kunt er soms nog wel voor kiezen, want het is een optie op menig telefoon, maar het zal voelen alsof je bijna geen internet hebt. Vodafone heeft 3G vorig jaar al uitgeschakeld. Volgend jaar is KPN aan de beurt.

3G maakt plaats voor 5G Het schrijft: “Waar 5G er in 2020 bijkwam, betekent dit begin volgend jaar ook het einde van 3G waar steeds minder klanten gebruik van maken.” KPN haalt het netwerk per 31 maart 2022 offline. Het is erg lang in de lucht geweest, want in 2003 werd het mobiele netwerk in gebruik genomen. Het was een van de grote katalysatoren achter internetten op mobiel en was voor veel mensen de reden om afscheid te nemen van hun oude mobiele telefoon en gebruik te gaan maken van slimmere telefoons, die vaak met fotocamera’s waren uitgerust en kleurenschermen.

KPN schrijft: “4G en later 5G hebben de derde generatie mobiele technologie overbodig gemaakt. Er wordt nog nauwelijks gebruik van gemaakt en aangezien de databehoefte van klanten alleen maar toeneemt, gaat KPN de frequenties en capaciteit van 3G inzetten voor 4G en 5G.” Maar, wat als je nog geen telefoon hebt die voor 4G en 5G geschikt is? Dan val je op 1 april 2022 terug naar 2G. Dat netwerk blijft namelijk tot 2025 online en is eigenlijk vooral geschikt voor spraakverbindingen. 2G wordt ook nog meer gebruikt dan 3G, omdat slimme meters en zakelijke mogelijkheden er nog steeds veel gebruik van maken. KPN wil HD-voice toevoegen aan 2G, waardoor de spraakkwaliteit van 3G kan worden geëvenaard. 2G wordt veel gebruikt voor slimme apparaten in huis, die juist steeds populairder worden door het internet of things. Dat is waarom bijvoorbeeld T-Mobile heeft besloten om het 2G-netwerk tot juni 2023 in de lucht te houden, terwijl dit geen mobiel 2G-netwerk meer aanbiedt.

KPN 3G werd in 2001 ontwikkeld in Japan en in 2002 kwam het voor het eerst online in Azië. De snelheden liggen zo rond de 5 à 10 megabit per seconde en zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld ADSL. Net als bij 5G gingen de frequenties onder de hamer: ze brachten 5,9 miljard gulden op. Nu komt er een einde aan dit tijdperk, al is gebleken dat 3G met zijn twintig jaar live toch een enorm goede investering is geweest. We zijn benieuwd of dit voor 5G ook zo zal gaan gelden. Beeldbron: Diermaier