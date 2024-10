10 momenten dat The Sphere in Las Vegas er fantastisch uitzag

The Sphere in Las Vegas is een grote hit. Er zijn geweldige reclames en video’s op getoond en toffe concerten in gegeven. Je kunt dat indrukwekkende scherm natuurlijk naast de Ziggodome leggen en dan zeggen dat het allebei gebouwen zijn met een visueel effect, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde, he? Dit zijn 10 momenten dat The Sphere er fantastisch uitzag. En, een goede tip: klik op de post om de video ervan te laten afspelen.

1. Halloween 2024

Het is bijna Halloween en daarom ziet The Sphere er alvast lekker spooky uit. Er is gekozen voor een maan die toch ineens verandert in een skelet. Zeer onheilspellend. En nu we het toch over thema’s hebben: de Year of the Dragon was ook erg mooi.

2. Anyma

Voor een house/techno-concert dat in januari plaatsvindt, van een artiest die Anyma heet is een wel heel indrukwekkende Sphere gemaakt. Een soort robot die uit The Sphere komt en de boel overneemt. Er is ook al eerder een heel mooie van geweest:

3. Pompoen

Het is Halloweenseizoen en dat betekent dat The Sphere er ook als een schattige pompoen uit heeft gezien. Er worden elk jaar veel records verbrekende pompoenen geteeld qua grootte, maar zo groot als The Sphere zijn ze gelukkig alleen digitaal:

4. De explosie van schattigheid

Het leuke aan The Sphere is dat er soms heel willekeurige beelden op te zien zijn en wat ons betreft is deze exploderende smiley wel nummer 1 van de gekke dingen die men op dat gigagebouw durft te doen.

5. Hypnotiserend

Het is een perfect ronde bol en dat vraag er natuurlijk om te spelen met hypnotiserende beelden. Daar zijn deze twee Spheres een heel goed voorbeeld van.

6. Een likkende reclame

The Sphere staat in Las Vegas en het zou natuurlijk Amerika niet zijn als het niet gigantische commerciele uitingen toeliet. Er was er recent eentje van McDonalds met een gigantische hamburger, maar hondenmerk KONG heeft er een keer een likkende hond op geprojecteerd. Het zal ongetwijfeld een vermogen kosten, maar het resultaat is wel heel shareable. En.. weet je die van Xbox nog?

7. Perseid meteorenregen

We houden van alles wat met de ruimte te maken heeft en daarom hoort dit beeld van de Perseid meteorenregen ook zo zeker in dit rijtje. Prachtig, helemaal in het donker.

8. Wat kijk je nou?!

Diep in de poppetjes van de ogen van The Sphere kijken is niet zo moeilijk, het is gigantisch. En er is ook nog vuurwerk in te zien ook: erg mooi.

9. F1

Een van de grootste momenten voor dit bouwwerk om te shinen was tijdens de granprix van Las Vegas. Het pand deed zelfs mee als Formule 1-coureur.

10. De zon

De vormfactor wordt soms gebruikt om een bal (voetbal, basketbal) te tonen, maar er zijn natuurlijk meer bolvormige dingen op de wereld, en daar ver buiten…

The Sphere in Nederland?

Er zullen er ongetwijfeld nog veel volgen. Heel veel, want er komt nu ook een Sphere in Dubai. Het doet ons bedenken waar wij in Nederland wel een Sphere kunnen gebruiken. Het functioneert natuurlijk meteen als een concertzaal. Misschien in Amersfoort? Lekker in het midden van het land. We gunnen het Lelystad ook: het zou het imago van Flevoland goed doen. Maar misschien kan Den Bosch ook wel een goede locatie voor concerten gebruiken. Of misschien is lichtstad Eindhoven juist de beste plek voor zo’n technisch wonder? We verwachten The Sphere niet snel in ons kleine land, maar als-ie komt, zijn er in ieder geval genoeg aantrekkelijke locaties om uit te kiezen.