KGM introduceert de Musso EV: eerste elektrische pick-up uit Zuid-Korea

De pick-upmarkt krijgt er een opvallende nieuwkomer bij: KGM (voorheen SsangYong) heeft de Musso EV onthuld. Het is de eerste volledig elektrische pick-up van Zuid-Koreaanse makelij en komt al deze zomer naar Europa. De Musso EV combineert praktische kracht, een moderne uitstraling en een actieradius van ruim 400 kilometer – en dat voor een scherpe vanafprijs.

Eerste elektrische pick-up uit Zuid-Korea

Met de introductie van de Musso EV betreedt KGM een nieuw tijdperk. De pick-up is het eerste volledig elektrische model in zijn klasse uit Zuid-Korea en mikt op zowel de zakelijke markt als avontuurlijke gezinnen. De Musso EV is leverbaar in vier uitvoeringen – Bronze, Platinum, Titanium en Blackline – en in zowel 2WD- als 4WD-varianten. De verkoop in de Benelux start op maandag 2 juni 2025.

Elektrische prestaties en laadtijden

De Musso EV is uitgerust met een 80,6 kWh LFP-batterij, goed voor een actieradius van maximaal 420 kilometer (WLTP). Opladen kan via een 11 kW 3-fasen AC-lader of snelladen met tot 120 kW DC, waarmee de batterij razendsnel weer op peil is.

Er komen twee aandrijflijnen beschikbaar: met één elektromotor (207 pk) of een dual motor-variant voor vierwielaandrijving, die in slechts 8 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert.

Krachtig én praktisch

De Musso EV is niet alleen snel, maar ook sterk. Het trekvermogen bedraagt 1.800 kg, met een treingewicht van 4.870 kg. Daarmee is hij inzetbaar voor alles van trailers tot aanhangers, zonder dat je aan comfort hoeft in te leveren.

Interieur en technologie

Binnenin biedt de Musso EV een modern en comfortabel interieur, voorzien van het nieuwe Athena 2.0 infotainmentsysteem. Afhankelijk van de uitvoering zijn functies zoals een 360-graden camerasysteem, een automatisch nivellerende achteras en elektrisch verstelbare stoelen met verwarming/koeling beschikbaar.